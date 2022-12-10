رئيس منافذ بريد مطروح: التحول الرقمي يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية

قال هشام إبراهيم، رئيس مجموعات المنافذ البريدية بمطروح، إن التحول الرقمي في محافظة مرسى مطروح يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق الحوكمة.

تكدس كبير بالفروع الرئيسية

وقال إبراهيم، في تقرير خاص لقناة إكسترا نيوز، إن السيارات المتنقلة التي وفرتها الدولة صنعت فارقا كبيرا بعدما كانت الفروع الرئيسية تشهد تكدسا كبيرا، ما يجعل المواطن ينجز مهمته في فترة تصل إلى 3 ساعات في ظل تعطل نظام العمل.

السيارات المتنقلة وفرت كثيرا

وقال أحد المواطنين، إن السيارات المتنقلة وفرت كثيرا للغاية بالنسبة للمواطنين، إذ أن المعاملة أصبحت لا تأخذ أكثر من 10 دقائق، موجها الشكر للدولة المصرية على توفير السيارات التي تساعد المواطن في إنهاء طلبه في أقل وقت ممكن وبأماكن متنوعة.

وأضاف أنه من خلال السيارات المتنقلة يمكن للمواطن الحصول على راتبه وتجديد فيزا المعاشات، وكذلك دفع مصروفات المدارس في دقائق، لافتا إلى أن السيارة تقدم جميع خدمات مكتب البريد الأساسي في أماكن متنوعة وصلت إلى 5 مناطق تتحرك خلالها السيارت يوميا.