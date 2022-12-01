«البريد»: صرف معاشات ديسمبر 2022 دون تأجيل.. ومد العمل بالمكاتب حتى السادسة مساء

أوضحت الهيئة القومية للبريد، حقيقة ما تردد بشأن تأجيل صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 إلى يوم الأحد المقبل، مؤكدة انتظام عمليات صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها، أنّها قررت زيادة مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتصبح حتى السادسة مساءً، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية يومي الجمعة والسبت، لتسهيل صرف المعاشات على المواطنين.

وتابعت الهيئة القومية للبريد، أنّ هناك لجنة لمتابعة انتظام صرف المعاشات بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، للتأكد من صرف المعاشات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.