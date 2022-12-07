متحف البريد يستقبل وفدًا من طلاب مدرسة النور للمكفوفين بالمنوفية

استقبل متحف البريد بالعتبة، وفدا من طلاب وطالبات مدرسة النور للمكفوفين بمحافظة المنوفية، للتعرف على تاريخ البريد المصري والاطلاع على محتوياته، وكان في استقبالهم عبده علون، نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق، الذي أبدى سعادته بزيارتهم لمتحف البريد.

جولة شاملة داخل قاعات المتحف

وأجرى الطلاب جولة شاملة داخل قاعات المتحف للتعرف على مقتنياته باستخدام طريقة برايل التي تشرح تطور تاريخ البريد المصري على مر العصور منذ عصر الفراعنة وحتى وقتنا الحالي.

واستعرض عبده علوان، نائب رئيس مجلس ادارة البريد المصري لشئون المناطق، للطلاب اهتمام البريد المصري بذوي الهمم عبر تخصيص تقنيات خاصة داخل المتحف لتسهيل اطلاعهم على كافة المعلومات والمقتنيات الموجودة داخل المتحف من خلال لوحات تحمل طريقة برايل تشرح جميع محتويات المتحف.

تقنية QR code لإتاحة مزيد من المعلومات

جدير بالذكر أن متحف البريد تم تطويره باستخدام التقنيات الحديثة، والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لكي يظهر بمظهر حضاري يليق بالبريد المصري على سبيل المثال استخدام تقنية الـ QR code لإتاحة مزيد من المعلومات عن المعروضات وطريقة «برايل»، في العرض المتحفي لمقتنيات المتحف لذوي الاحتياجات الخاصة وضعاف البصر.

كما تم تأهيل المبنى ومضاعفة المساحة المخصصة للمتحف لتصبح 7000 متر مربع وتم زيادة عدد قاعاته من قاعتين إلى 15 قاعة مع رفع كفاءة المبنى الخارجي لكي يظهر بمظهر حضاري يليق بالبريد المصري وما يحتويه من كنوز نادرة تعود لنحو 150 عاما ومقتنيات تاريخية ذات قيمة أثرية متميزة ورفيعة بالاعتماد على مستشارين ومتخصصين في التراث المعماري.

ويُعد المتحف نموذجا للمتحف التعليمي المتكامل، إذ يضم قاعة للمكتبة التاريخية، وقاعة للترميم، وقاعة للمعارض المؤقتة، وقاعة تضم مجموعة من ماكينات التصوير والطباعة النادرة بالإضافة إلى عربة أثرية من القرن التاسع عشر لنقل المواد البريدية مستعارة من متحف المركبات التابع لوزارة الآثار والسياحة.