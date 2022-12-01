اليوم.. بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 من البنوك ومكاتب البريد

يبدأ أصحاب المعاشات ومستحقي المعاش، البالغ عددهم أكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن، في صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، من ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، اليوم الخميس.

وأكدت «التأمينات الاجتماعية» استمرار صرف المنحه الاستثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها، موضحة أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، يحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه.

إتاحة تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية

وأشارت هيئة التأمينات الاجتماعية، إلى أن صاحب المعاش يمكنه تحويل معاشه على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، بعد التوجه إلى فرع شركة المحمول التابع لها لفتح محفظة إلكترونية، كما يمكنه تحويل معاشه على أي من فروع البنوك العاملة في مصر.

التأمينات تناشد مكاتب خدمة المواطنين بالتخفيف على المواطنين

وناشدت التأمينات رؤساء ومديري عموم المناطق ومراكز العمليات ومكاتب خدمة المواطنين، بالتخفيف على صاحب المعاش أو أحد ورثته إذا تعذر حضوره لمقر الخدمة، نظرا لحالته المرضية أو لكبر السن الطاعن، وعدم وجود توكيل صادر منه لأداء خدمته التأمينية التي تتطلب منه التوقيع على نماذج أو إقرارات، وفق أحكام قانون التأمينات.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن معاش شهر ديسمبر سيكون متاحا بفروع البنك المختلفة والمنتشرة في محافظات مصر كافة، مؤكدا أن عدد الفروع يبلغ 104، كما يجرى الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى، مشيرا إلى تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر.