فرحة جنونية لـ أحمد سعد من داخل الاستاد بعد فوز المغرب: «إيه اليوم الحلو ده»

حالة كبيرة من الفرحة سيطرت على الفنان أحمد سعد بعد فوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي ضمن فعاليات كأس العالم المقام الآن في دولة قطر لعام 2022.

وكان قد حرص الفنان أحمد سعد على حضور المباراة الخاصة بفريقي المنتخب المغربي والبرتغالي من داخل استاد دولة قطر، وبمجرد إعلان فوز المغرب احتفل سعد بطريقة جنونية.

فرحة شديدة لأحمد سعد بعد فوز المنتخب المغربي

ولم يكتفِ الفنان أحمد سعد بالهتاف والاحتفال فقط، ولكنه تراقص على أنغام أغنيته الشهيرة «إيه اليوم الحلو ده»، الذي ظل يغنيها من داخل الاستاد وغير في كلماتها لتتناسب مع الفوز قائلا «إيه المغرب الحلوة دى إيه الكورة الحلوة دي» وظهر ذلك من خلال فيديو نشره عبر خاصية استوري على صفحته الخاصة على موقع إنستجرام.

يذكر أن أغنية «إيه اليوم الحلو ده» هي واحدة من ضمن الأغاني التي طرحها الفنان أحمد سعد مؤخرا، وكانت الأغنية الخاصة بفيلم عمهم للفنان محمد إمام، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث وصلت نسبة مشاهدتها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إلى 19 مليون مشاهدة.

وأغنية «إيه اليوم الحلو ده» كلمات منة عدلي القيعي وألحان أحمد طارق يحيى وتوزيع أحمد طارق يحيى ومرسال.