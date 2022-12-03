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أحمد سعد يبدأ حفله في موسم الرياض على أنغام «إيه اليوم الحلو ده»

كتب:

ياسمين محمود
09:30 م | السبت 03 ديسمبر 2022
أحمد سعد

أحمد سعد

بدأ الفنان أحمد سعد، منذ قليل، حفله الغنائي في موسم الرياض على أنغام أغنيته الشهيرة «إيه اليوم الحلو ده»، التي تفاعل معها الجمهور بالتصفيق والغناء.

ونشر أحمد سعد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو له خلال صعوده على خشبة مسرح الحفل، الذي تفاعل الجمهور السعودي معه بالهتافات. 

أغنية وقت شدة

وطرح أحمد سعد مؤخرا أغنية «وقت شدة»، التي تتميز بالطابع الدرامي، وهي سادس أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد «وسع وسع»، ومن كلمات أحمد جابر وألحان وتوزيع محمد شحاتة، وإنتاج شركة «مزيكا» للمنتج محمد جابر، وحققت ملايين المشاهدات منذ طرحها على اليوتيوب بسبب الطابع الدرامي الذي تتميز به الأغنية.

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بقلم ياسمين محمود