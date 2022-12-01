أحمد سعد يحتفل بوصول أغنية «وسع وسع» لـ100 مليون مشاهدة

احتفل الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، بوصول عدد مشاهدات أغنية وسع وسع، لـ100 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية.

كلمات وألحان أحمد سعد

أغنية وسع وسع، كلمات وألحان أحمد سعد، بالاشتراك مع الشاعر مصطفى حدوتة، وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس، وإنتاج شركة مزيكا للمنتج محمد جابر، والفيديو كليب من إخراج إسلام هشام، وتم تصويره فى أحد القصور التى تتميز بالفخامة، واستخدم فى التصوير عناصر فنية جديدة مبهرة، وتكنيك أكثر تطورًا، مما لفت انتباه الجميع خاصة مع النيولوك الذى ظهر به أحمد سعد.

وسيطرت الرقصة التى قام بها أحمد سعد فى الكليب، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وقام كثير من متابعي السوشيال ميديا بتقليدها على المنصات المختلفة.

الأكثر استماعا

كما احتلت أغنية وسع وسع، المركز الرابع في قائمة أفضل الأغاني استماعا فى الشرق الأوسط على جميع المنصات الرقمية، من قبل المنظمة العالمية IFPI، وهى منظمة الاتحاد الدولى لصناعة التسجيلات الصوتية، وتمثل صناعة الموسيقى المسجلة فى جميع أنحاء العالم.