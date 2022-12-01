أحمد سعد يتصدر قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر مشاهدة على يوتيوب

أعلن تطبيق يوتيوب، اليوم، قائمة الفيديوهات الطويلة والقصيرة الأكثر رواجًا وصناع المحتوى الأكثر مشاهدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ ترأس صانع محتوى كرة القدم الاستعراضية محمد النوفلي، قائمة الفيديوهات القصيرة الأكثر مشاهدة، بعد مشاركته بثلاث حركات استعراضية بواسطة Shorts.

وتتضمن تلك القائمة صناع المحتوى الخاص بالفيديوهات الطويلة، أو القصيرة، أو متعددة التنسيقات.

أحمد سعد يتصدر القائمة

وتصدر الفنان المصري أحمد سعد قائمة الفيديوهات الموسيقية الأكثر مشاهدة بأغانيه التي رددّها الكثيرون في أنحاء المنطقة، ويليه مغنّي الراب ويجز من مصر والفنانة اللبنانية ميريام فارس.

وظهرت اهتمامات جديدة لهذا العام متمثّلة بموسيقى الراب والهيب هوب من شمال أفريقيا التي شكّلت ما يقارب نصف القائمة، مع وجود أسماء مثل MC Artisan ،Didiene Canon ،Marwa Loud ومغني الراي أمون تالينس.

وتصدر أبو فلة قائمة صناع المحتوى الأكثر مشاهدةً للسنة الثانية على التوالي، حيث كانت فيديوهاته المتعلقة بالألعاب الإلكترونية من الأكثر رواجاً لهذا العام. أما الفيديو الأكثر رواجاً فكان بعنوان «الخاتم السري» لعبده السلسيلي بالإضافة إلى فيديوهات أخرى تركز على الرياضة، والألعاب والترفيه.

تستند قائمة «الفيديوهات الأكثر رواجا» إلى عدّة أسباب لا تقتصر فقط على عدد المشاهدات الكلّي، مثل النظر إلى حجم التفاعل مع الفيديوهات وعدد المشاركات والإعجابات لفيديو معين.

وصل عدد مستخدمي الفيديوهات القصيرة YouTube Shorts إلى حوالي 1.5 مليار شخص، وبنسبة بلغت 30 مليار مشاهدة يوميًا وفقًا لما أعلنت عنه YouTube مؤخرًا.

ودعمت المنصة صناع المحتوى والفنانين وشركات الإعلام ماديًا بحوالي 50 مليار دولار أمريكي في السنوات الثلاث الأخيرة (قبل يونيو من العام الحالي) للاستفادة أكثر من المنصة والتعبير بمحتوى متميّز.

وتعليقًا على قوائم نهاية العام، قال طارق أمين، رئيس شراكات YouTube في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إنّ قوائم YouTube الأكثر رواجا ما هي إلا بمثابة مرآة لاهتمامات الأفراد المختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سواءً كانت متعلقة بموسيقى الراب في شمال أفريقيا، أو بالفيديوهات التي تشجع على القراءة واكتساب معلومات جديدة».

خمس قوائم من YouTube لعام 20221- الفيديوهات القصيرة Shorts الأكثر مشاهدةً، وهي قائمة جديدة تضاف إلى السجلّ السنوي للقوائم، وتتضمن المقاطع القصيرة الأكثر مشاهدة.

2- الفيديوهات الأكثر رواجا: قائمة بالفيديوهات الطويلة الرائجة والأكثر مشاهدةً في المنطقة لهذا العام.

3. فيديوهات الموسيقى الأكثر مشاهدةً: قائمة بالفيديوهات المتعلقّة بالمحتوى الموسيقي في المنطقة لعام 2022.

4. أفضل صنّاع المحتوى: قائمة تتضمن عددًا من صناع المحتوى، سواء الفيديوهات الطويلة أو القصيرة، استنادًا إلى عدد المشتركين المتابعين لقناتهم لهذا العام.

5. صناع المحتوى الصاعدين: جرى اختيار صناع المحتوى استنادًا إلى عدد المشتركين في عام 2022 ونموّ القناة من حيث الحجم مقارنة بالعام الماضي (تحقيق نمو بنسبة 200% أو أكثر بشكل سنوي).