جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الأول بأسيوط.. «عام ومهني»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية عام ورياضي ولغات ومهني للعام الدراسي 2022 و2023م.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي عام ورياضي ولغات «الفترة الصباحية»

الأربعاء 18 يناير: ‏امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

‏السبت 21 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين و امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة.

‏الأحد 22 يناير: امتحان الهندسة لمدة ساعتين وامتحان التربية الفنية لمدة ساعتين.

الاثنين 23 يناير: امتحان اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين.

الثلاثاء 24 يناير: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

الأربعاء 25 يناير: امتحان العلوم لمدة ساعتين وامتحان التربية الرياضية لمدة ساعة واحدة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي مهني

‏الأربعاء 18 يناير: امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين وامتحان الخط العربي لمدة ساعة واحدة.

السبت 21 يناير: امتحان اللغة الاجنبية لمدة ساعة ونصف وامتحان التربية الفنية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 22 يناير: امتحان الرياضيات لمدة ساعة ونصف وامتحان المجال الزراعي لمدة ساعة واحدة.

الاثنين ‏23 يناير: امتحان الاقتصاد المنزلي للبنات والمجال الصناعي للبنون ومدته ساعه والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 24 يناير: امتحان مادة العلوم ومدتها ساعة ونصف وامتحان التكنولوجيا لمدة ساعة واحدة.

الأربعاء 25 يناير: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.