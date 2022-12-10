التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في منشأة القناطر

صرحت جهات التحقيق، بدفن جثة شاب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بضائع بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة المؤلمة بدأت عندما ورد للواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم شرطة منشأة القناطر، بوجود بلاغ يفيد مصرع شخص صدمه قطار في منشأة القناطر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين مصرع شاب صدمه قطار، أثناء عبوره السكة الحديد، أمام إحدى القرى التابعة لمنشأة القناطر، تم الاستعانة بسيارة إسعاف، ونقل الجثة إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة صرحت جهات التحقيق بتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه بمقابر العائلة.