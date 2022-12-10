من شواطئ الغردقة.. سفير المغرب يحتفل بفوز أسود الأطلس على البرتغال في كأس العالم

احتفل سفير المملكة المغربية بالقاهرة أحمد التازي، بفوز منتخب أسود الأطلس على نظيره البرتغالي، في المباراة التي انتهت منذ قليل، وصعوده إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم المقامة في قطر، وذلك شواطئ الغردقة، حيث يقضي السفير المغربي إجازته هناك، مرتديا «تيشرت المنتخب»، وحاملا علم بلاده.

السياح يحتفلون مع السفير في الغردقة

شارك آلاف المصريين والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، السفير المغربي الفرحة بالفوز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب على البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو ورفاقه، بهدف مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.

فرحة صعود المغرب على شواطئ الغردقة

وأشار محمد عيد خبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن الآلاف من المصريين والأجانب شاهدو مباراة المغرب عبر شاشات عملاقة من داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة، بحضور عدد كبير من الجماهير والسياح المغاربة الذين ظلوا حاملين أعلام المغرب، ومرتدين قميص منتخب المغرب منذ الصباح الباكر على شواطئ الغردقة.

وأكد خبير التسويق السياحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم السبت، أن السفير المغربي أحمد التازي حرص على متابعة مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم من داخل أحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، وسط سعادة بحفاوة الاستقبال وفوز المغرب.