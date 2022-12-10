جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 لطلاب الأزهر والتربية والتعليم

يسعي العديد من الطلاب أولياء الأمور إلي معرفة جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023، إذ أعلنت بعض المحافظات موعد الامتحانات، كما بدأت مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات استعداداتها المكثفة لاستقبال الطلاب، كما أعلن أيضا قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الصف السادس.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 لطلاب الأزهر

عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 لطلاب الأزهر، تبدأ امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي بدءً من يوم السبت 24 ديسمبر الجاري 2022، على أن تستمر الامتحانات لمدة 6 أيام متواصلة، وذلك طبقا لقطاع المعاهد الأزهرية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الأزهري

أما جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الازهري نصف العام، جاء على النحو الآتي:-

السبت 24 ديسمبر: القران الكريم، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الأحد 25 ديسمبر: التربية الإسلامية، الدراسات الاجتماعية

الاثنين 26 ديسمبر: مادة اللغة العربية، الخط والإملاء

الثلاثاء 27 ديسمبر: مادة اللغة الإنجليزية

الأربعاء 28 ديسمبر: مادة الرياضيات

الخميس 29 ديسمبر: مادة العلوم ومادة المهارات المهنية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في أسيوط

وفي محافظة أسيوط، أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات نصف العام 2023 للصف الرابع من يوم 4 يناير 2023 ويستمر حتى 16 يناير.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023، بمحافظة أسيوط كالآتي:-

الأربعاء 4 يناير: اللغة العربية والتربية الدينية

الاثنين 9 يناير: الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

الأربعاء 11 يناير 2023: مادة الرياضيات

السبت 14 يناير 2023: مادة العلوم

الاثنين 16 يناير 2023: اللغة الإنجليزية، مادة المهارات المهنية

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي في مطروح

وفي السياق ذاته اعتمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح موعد جدول امتحانات الصفين الرابع و الخامس الابتدائي، والذي يبدأ في الفترة من 14 وحتى 18 يناير 2023.