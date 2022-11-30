التفاصيل الكاملة لـ امتحان إنجليزي الصف الرابع الابتدائي 2022

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، تفاصيل امتحان إنجليزي للصف الرابع الابتدائي 2022، موضحة أن الامتحان الشهري يعقد يوم الأربعاء 7 ديسمبر، ورقيا في المدارس، وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

الاجراءات الوقائية لامتحان إنجليزي الصف الرابع الابتدائي

وأضافت المديرية في جدول الامتحانات المعلن، أن امتحان إنجليزي الصف الرابع الابتدائي، يعقد في فترة تناسب ظروف كل مدرسة بالتنسيق الكامل مع الإدارة التعليمية، مشددة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم اللجان الامتحانية.

وفي سياق متصل، قدمت إيمان دعاس معلمة لغة إنجليزية، مجموعة مهمة من النصائح للطلاب وأولياء الأمور بشأن امتحان الإنجليزي، موضحة أن مادة اللغة الإنجليزية ليست عبارة عن تسميع أو حفظ لأن اللغة تحتاج لممارسة.

وأضافت إيمان دعاس، لـ «الوطن»، أنه يجب على الطالب حل امتحانات لسنوات سابقة للتدريب على طبيعة الأسئلة، مؤكدة أن اللغة تعني «قراءة وتحدث».

امتحان إنجليزي الصف الرابع الابتدائي من منهج نوفمبر

وأوضحت المديرية، أن الامتحان يعقد في أجزاء المنهج الذي جرى تدريسه خلال شهر نوفمبر، ويجري وضعه بمعرفة موجه المادة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية، لافته إلى أنه جرى تفعيل حصص المشاهدة في المدارس بحسب تعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية

- يعقد يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الاثنين 5 ديسمبر امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يعقد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد يوم الأربعاء 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

- يعقد يوم الخميس 8 ديسمبر امتحان الرياضيات.