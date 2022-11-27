جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري «الترم الأول»

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ أيمن محمد عبد الغني، مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري، للعام الدراسي 2022 - 2023.

موعد امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري

وحسب الجداول، فإنه من المقرر أن يبدأ طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري؛ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمعاهد الابتدائية الأزهرية علي مستوي الجمهورية في 24 يناير 2023م، على أن تنتهي الامتحانات في 29 يناير 2023م.

الامتحانات في 9 مواد دراسية

ويؤدي طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي الأزهري الامتحانات في 9 مواد دراسية، كالتالي: «القرآن الكريم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوم السبت 24 يناير، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، يوم الأحد 25 يناير، واللغة العربية والخط والإملاء، يوم الاثنين 26 يناير، واللغة الإنجليزية، يوم الثلاثاء 27 يناير، والرياضيات، يوم الأربعاء 28 يناير، والعلوم، والمهارات المهنية، يوم الخميس 29 يناير».

وبحسب الملاحظات التي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية ضمن جدول امتحانات البرنامج التأهيلي الملحقين علي الشهادة الإعدادية الأزهرية، فإنه يمتحن التلاميذ المبصرون شفوياً في «حفظ القرآن الكريم»، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفوياً في المواد المقررة عليهم، كما يعتبر امتحان مادة «المستوي الرفيع» خاص بالمعاهد النموذجية والخاصة، ويمتحن فيه الطلاب قبل الامتحان التحريري، ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة الأزهرية.