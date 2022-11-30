جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر نوفمبر 2022 في الجيزة والدقهلية

انتهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني من الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي الشهرية، والتي تعقد ورقيا بالمدارس في لجان مراعية لجميع الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم اللجان الامتحانية.

إعلان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وبدأت المديريات التعليمية إعلان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهر نوفمبر، موضحة أن الامتحانات تعقد وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم والتربوي، وتركز الأسئلة على فهم الطالب لمخرجات التعلم.

وحرصت قيادات التعليم بالمديريات التعليمية على تفقد المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية قبل الامتحانات، إذ استمع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لشرح المعلمين فى المواد الدراسية المختلفة مدفي جولاته الميدانية بالمدارس، مؤكدا تبسيط المعلومات للطلبة وإتباع طرق التدريس الحديثة.

وناقش الطلاب في بعض الحصص وأجاب الطلاب إجابات متنوعة ومتميزة، وشدد على ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وحث أيمن موسى، الطلاب على القراءة والمشاركة في مسابقات القراءة المختلفة محفزا إياهم عن الجوائز المالية الكبيرة لهذه المسابقات، مؤكداً على أهمية القراءة في بناء ثقافة الإنسان وإثراء عقله وتميزه ليكون صالحا منتجا يحقق أحلامه ويبني مستقبل وطنه.

ممارسة الرياضة اليومية بشكل منتظم

وأشار إلى ضرورة ممارسة الرياضة اليومية بشكل منتظم فالرياضة أسلوب حياة ويجب على الجميع ممارستها كأسلوب حياة وبشكلٍ دائم، وعدم جعلها مرتبطة بمكان أو زمان معين؛ إذ يُمكن ممارس الرياضة يوميًا بطرقٍ بسيطة عن طريق المشي أو الجري أو ممارسة بعض الحركات الرياضية الخفيفة بطريقة مسلية وممتعة، والرياضة نعمة عظيمة وبإمكان الجميع البدء بها بكل سهولة. ‏

متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس

توجيهات مهمة حددها ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، بشأن متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، والاستماع للشرح المقدم من المعلمين لمتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2022 لشهر نوفمبر بالجيزة

- يعقد يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يعقد يوم الإثنين 5 ديسمبر امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يعقد يوم الثلاثاء 6 ديسمبر امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- يعقد يوم الأربعاء 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

- يعقد يوم الخميس 8 ديسمبر امتحان الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالدقهلية لشهر نوفمبر

- يوم الأحد الموافق 4 ديسمبر امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

- يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر امتحان الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

- يوم الخميس الموافق 8 ديسمبر امتحان الرياضيات