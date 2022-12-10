خيري رمضان: تأهل المغرب لنصف نهائي المونديال رفع رأس العرب

علق الإعلامي خيري رمضان، على الفوز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب على نظيره البرتغالي في ربع نهائي كأس العالم بهدف نظيف، وتأهله لنصف نهائي مونديال قطر، قائلًا: «الكرة بتتكلم عربي».

110 ملايين مصري سعداء بفوز المغرب

ووجّه رمضان، خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، كلامه للاعبي منتخب المغرب قائلا: «فرحتونا يا أسود الأطلس، ولكم تهنئة 110 ملايين مصري، فرحتونا ورفعتوا رأس العرب، وكل بيت ومقهى وكل مكان مصري كان يتابعكم ويدعوا لكم، وانتصرتم بفضل دعاء أمهات لاعبيكم المهرة».

الكرة تفعل ما عجز عنه الساسة والاقتصاديون

وتابع أن أسود الأطلس أثبتوا أن الكرة تفعل ما عجز عنه الساسة والاقتصاديون، مؤكدًا أن المغرب العربي ونحو 450 مليون عربي سعداء اليوم بما فعله المغاربة: «عملوا بإخلاص وحماس واستقبلوا هدف واحد في مرماهم منذ بدء البطولة، وفرحونا الرجالة وهنغني لهم زي ما بنغني لنفسنا، ومنتظرينهم في النهائي».