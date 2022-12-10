ضبط 5 أطنان حلاوة طحينية فاسدة وتحرير 18 محضرا تموينيا في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، اليوم السبت، حملة مكبرة في مركز كفر الدوار، أسفرت عن ضبط مصنع حلاوة طحينية «بير سلم» بدون ترخيص يقوم بتجميع بواقي ومخلفات الحلاوة الطحينية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وعثر على الحلاوة الفاسدة في أحد الأماكن المفتوحة الملحقة بإحدى حظائر المواشي والمعرضة للقوارض والحشرات والأتربة، حيث يجرى إعادة تعبئتها في عبوات أخرى بالأسواق للمستهلك.

العثور على حلاوة طحينية فاسدة

وخلال الحملة تم التحفظ على الآتي:

ـ 5 أطنان حلاوة طحينية فاسدة داخل 50 برميلا.

- 650 كيلو حلاوة طحينية داخل براميل وحلل معدة للتعبئة.

- 200 كيلو عسل اسود يستخدم في التصنيع.

ـ 300 كيلو شراب جلوكوز.

- 14000 عبوة مستلزمات إنتاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرير 18 محضرا متنوعا

كما نفذت المديرية اليوم أيضا حملات مكبرة على المخابز بمركزي دمنهور وإيتاى البارود، أسفرت عن تحرير 18 محضرا متنوعا، كما تم ضبط «مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 35 جراما للرغيف الواحد».

- كما تم ضبط مخبز قام بتجميع كمية من الدقيق قدرها 7 شكائر دقيق بلدي مدعم لتحقيق ربح غير مشروع، بالإضافة إلى 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، فضًلا عن مخبز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق.