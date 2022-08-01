ضبط 10 أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية في البحيرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة من ضبط 10 أطنان مجهولة المصدر، وكانت الحملة بقيادة مجدي الخضر وبالاشتراك مع مباحث التموين بحملة تموينية في مدينة النوبارية برئاسة مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة الأسواق والمحال التجارية وضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 10 أطنان مجهولة المصدر من «حامض فسفوريك»

أسفرت الحملة عن ضبط 400 شيكارة حامض فسفوريك «مخصب زراعي»، بإجمالي 10 أطنان مجهولة المصدر، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت إدارة تموين شبراخيت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية لعدد من المحال لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

5 محاضر لعرض منتجات دون الإعلان عن الأسعار

كما شنت إدارة تموين مركز كفر الدوار حملة تموينية مشددة على الأسواق أسفرت عن تحرير 5 محاضر لعرض منتجات دون الإعلان عن الأسعار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مركز أبو المطامير أسفرت الحملة التموينية عن تحرير 9 محاضر لعدد من المحال لعرض منتجات منتهية الصلاحية وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية.

ملاحقة مافيا الاستيلاء على الدعم

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء.

كما شدد محافظ البحيرة على متابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات.

ووجه آمنه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.