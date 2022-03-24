حبس سنة مع الشغل لشخصين اعترضا حملة تموينية في البحيرة

أصدرت محكمة جنايات دمنهور «الدائرة التاسعة» اليوم حكماً بالبحس سنة علي شخصين بالحبس سنة مع الشغل وذلك في القضية رقم 499 لسنة 2022 جنايات ادكو، بسبب قيامهما بمقاومة السلطات اثناء ضبطهما من قبل حملة تموينية مكبرة.

تفاصيل واقعة التعرض لحملة تموينية

وجاء ذلك أثناء محاولتهم تهريب بعض السلع التموينية المدعمة، وصدر الحكم برئاسة المستشار اشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمه عضوية المستشارين إيهاب حشمت الشنوانى و محمد عبد الحميد السعدني وبسكرتارية خالد يوسف.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد قيام شخصين باعتراض الحملة التموينية التى تشكلت، من أجل متابعة الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود بدائرة المركز.

المتهمان جمعا سلعا تموينية مدعمة دون وجه حق

كما تم ضبط المتهمين لتجميعهم سلع تموينية مدعمة دون وجه حق، حيث قاموا باعتراض الحملة التموينية بإدارة تموين إدكو المشكلة برئاسة فارس عبد الواحد رئيس الرقابة بادكو وعضوية مفتشي الرقابة، كما قام المتهمين بمنع رجال الضبط من التحفظ علي المضبوطات.

وبعمل التحريات اللازمة والفحص جري التأكد من صحة الواقعة، وتم إحالتة المتهمين لمحكمة الجنايات التي قضت بالحبس عام لكل منهما مع الشغل بجلسة اليوم وتم ترحيل المتهمين للسجن لتنفيذ العقوبة .