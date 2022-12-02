إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بأطفيح بالجيزة

أصيب 9 أفراد في تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بمركز أطفيح بجنوب الجيزة، ونُقل 7 من المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تحريات عن الحادث

وتبين من التحريات أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق التروسيكل واصطدم بالملاكي وأحدث التصادم تلفيات بالسيارة بالإضافة إلى إصابة جميع الركاب من الطرفين باصابات متفرقة.

التحقيق في الحادث

انتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث تصادم أطفيح على طريق «صول - البرمبل» وتم رفع حطام الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.