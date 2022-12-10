إصابة 4 أشخاص في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.. بينهم طفلتان

أُصيب 4 أشخاص بينهم طفلتان في حوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم، وعمل الفحوصات الطبية المطلوبة.

تفاصيل الحوادث

كان اللواء خالد عبدالسلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول مصابين في حوادث متفرقة بمركز كفر الشيخ، وجارٍ تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

أسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من، «م.ح.ا»، 50 سنة، من قرية أبو طبل، بمركز كفر الشيخ، بجروح وكدمات، فى حادث سيارة، و«م.ح.ق»، 19 سنة، من محافظة أسيوط، باشتباه كسور بسبب السقوط من علو بكفر الشيخ، كما أُصيبت الطفلتان، «ك.ح.أ»، عمر عامين، من مدينة كفر الشيخ، باشتباه تسمم، نتيجة تناول دواء فى غفلة من الأسرة، و«م.ع.م»، عمر عامين، من قرية محلة القصب، بحروق، نتيجة سقوط ماء ساخن عليها.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.