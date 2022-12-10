رئيس اتحاد طلاب «أسيوط التكنولوجية»: نسعى لتدعيم روح الأسرة بالمجتمع الجامعي (حوار)

أكد محمود عاصم، رئيس اتحاد جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، أن الاتحاد يقع على عاتقه العديد من المسؤوليات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة؛ أهمها دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة وتوعية الطلاب بمختلف القضايا المجتمعية.

وأضاف عاصم، خلال حواره لـ«الوطن»، أن الاتحاد يسعى لاكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيعهم على التفوق الدراسي وتدعيم روح الإبداع والابتكار والالتزام بمبادئ الاتحاد كتنظيم قومي وتدعيم روح الأسرة داخل المجتمع الجامعي، وإلى نص الحوار:

ما خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة؟

اتحاد الطلاب الممثل الحقيقي لجميع طلاب الجامعة للتعبير عن آرائهم ومتطلباتهم، وينبثق منه عدة لجان تهدف إلى تفعيل جميع الأنشطة الطلابية بالجامعة، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني بين الطلاب، وتدريبهم على القيادة وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم، من خلال الأنشطة الطلابية المختلفة في اللجان الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية ودعم تحمل المسؤولية والقيادة والتفكير الجيد والتعاون من خلال القيام بأنشطة الجوالة والأنشطة الرياضية والرحلات.

وللاتحاد أيضا دور مهم في بث الروح الجامعية السليمة بين الطلاب، وتوثيق الروابط بينهم وبين أعضاء هيئة التدريس والعاملين، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم ومهاراتهم وصقلها وتشجيع الطلاب على التفوق الدراسي وتدعيم روح الإبداع والابتكار والالتزام بمبادئ الاتحاد كتنظيم قومي وتدعيم روح الأسرة داخل المجتمع الجامعي والتعبير عن فكر الطلاب في إطار مسؤولية مزدوجة.

كيف يشارك الاتحاد في استراتيجية وزارة التعليم العالي الجاري إعدادها؟

نسعى للمساعدة في استراتيجية وزارة التعليم العالي الجاري إعدادها عن طريق دعم أفكار الطلاب في الابتكارات والمشاريع التي تساهم للارتقاء لمنظومة تعليمية جيدة ودعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للارتقاء بمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وعبور الفجوة الرقمية والمعلوماتية وتمكين تكنولوجيا المعلومات والاتصال لبناء مجتمع متطور وحديث، وحث الطلاب على المشاركة في جميع المجالات الداعمة للتطور التكنولوجي مثل الابتكار والبحوث العلمية والاجتماعية وغيرها لتحقيق مستوى عالٍ من التميز يسهم في تحقيق ريادة إقليمية ودولية، وهو ما تسعى الوزارة لتحقيقه من فكرة إنشاء الجامعات التكنولوجية، إذ أنها تسعى لإعداد جيل قادر على تحقيق متطلبات سوق العمل.

كيف تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة؟

الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ليس من ضمن دور الاتحاد فقط ولكن دور المجتمع بالكامل، ويجري تقديم جميع الأساليب الممكنة التي تساعدهم في الحياة العملية بشكل جيد، ودور الاتحاد في الجامعة هو التركيز التام عليهم ومساعدتهم بشكل مستمر واقتراح الحلول لجميع المشاكل لديهم، والعمل على توعية جميع الطلاب في مساعدتهم وتلبية جميع مطالبهم وتوفير أنشطة رياضية وثقافية وتعليمية.

ما رؤيتك بالنسبة للجامعات التكنولوجية الجديدة؟

الهدف من الكليات التكنولوجية، العمل على دعم التعليم الفني بمصر، واستكمال مسار الطلاب بالتعليم الفني للمستوى قبل الجامعي إلى الجامعي، إذ أن الجامعة تمنح درجات البكالوريوس والدبلوم وهو ما يجعل طلاب التعليم الفني لا يشعرون بأنهم معزولون عن المجتمع بل لهم دور فاعل في التنمية، وتقديم برامج تكنولوجية تعليمية تكون مواكبة لسوق العمل وتطوراته، إذ يجري تقديم برامج أكاديمية بتطبيق عملي وهو ما يعمل على الارتقاء بسوق العمل في مصر إذا ما كان هناك الكثير من الخريجين ذوي الخبرة بعد التخرج، لافتا إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يتواءم مع خطة الدولة 2030 التي يتضمن جزء منها تطوير التعليم بمصر.

ما الدور المجتمعي للاتحاد؟

اتحاد الطلاب يقع على عاتقه مساندة الدولة المصرية في القضايا المجتمعية؛ لذا يتمثل الدور المجتمعي له في ترسيخ الوعي الوطني وقيمة الانتماء والقيم المجتمعية والاهتمام بالمشكلات والقضايا المجتمعية وتسليط الضوء عليها من خلال المشاركة في المؤتمرات المجتمعية والمبادرات القومية التي تطلقها الدولة، وإقامة ندوات تثقيفة بشأن القضايا المختلفة مثل التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والتدخين والمخدرات وتأثيره على الشباب الجامعي وعمل حملات توعية ضد التنمر والأمراض الفيروسية وطرق الوقاية منها والإرشادات الصحية، بالإضافة إلى العمل على توعية الطلاب بالالتزام بقوانين الجامعة مثل عدم التدخين داخل الحرم الجامعي.