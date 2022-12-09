إعلان تشكيل اتحاد طلاب آداب عين شمس للعام الجامعي 2022 - 2023

أعلنت اللجنة العليا المشكلة للإشراف على انتخابات اتحاد طلاب كلية الآداب بجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية، نتائج انتخاب مجلس اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2022-2023، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

أكدت الدكتورة حنان كامل أن الانتخابات أجريت طبقا للجدول الزمني لانتخابات الاتحادات الطلابية بالكليات للعام الجامعي 2022 - 2023، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه وتمت وسط جو من الهدوء والالتزام باللوائح والجدول الزمني المحدد مسبقا، كما حثت الطلاب وعلى رأسهم رئيس الاتحاد ونائبته على تحمل المسؤولية والنجاح، بصفتهم خير حلقة وصل بين الطلاب وإدارة الكلية.

تشكيل أمناء اللجان

وأعلنت الدكتورة حنان كامل أن الانتخابات أسفرت عن فوز الطالب حلمي أحمد حلمي، بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكلية، وفوز الطالبة ولاء تيسير عبد الحفيظ بنائبة رئيس الاتحاد.

أما عن تشكيل أمناء اللجان ومساعديهم، فقد جاء كالتالي:

لجنة الأسر

أمين اللجنة: مصطفى خميس محمود.

الأمين المساعد: عمرو وليد محمد عبد الرحيم.

اللجنة الرياضية

أمين اللجنة: أحمد محمود ربيعي حسن.

الأمين المساعد: دينا حسين إبراهيم.

اللجنة الثقافية

أمين اللجنة: سلوى عمرو عبد الرازق.

الأمين المساعد: دانيال سامر شكري ثابت.

اللجنة الفنية

أمين اللجنة: محمد جمال كامل علوان.

الأمين المساعد: يوسف محمد عبد الرحمن.

لجنة الجوالة

أمين اللجنة: ملك محمود محمد.

الأمين المساعد: سلمى إبراهيم شعبان.

اللجنة الاجتماعية

أمين اللجنة: على عزت على أمين.

الأمين المساعد: أسماء بيومي نصر بيومي.

اللجنة العلمية

أمين اللجنة: مروة محمد محمود حامد.

الأمين المساعد: هنا حاتم محمود سيد.

كما تقدمت عميدة الكلية بالتهنئة للطالب عبد الرحمن محمد الأمين المساعد للجنة الاجتماعية بالكلية، بمناسبة تصعيده أمينا مساعدا للجنة الاجتماعية العليا باتحاد طلاب الجامعة.