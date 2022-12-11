لوسي: عيد ميلادي 10 ديسمبر وليس 11.. احتفلت به بمشاهدة المغرب والبرتغال

أكدت الفنانة لوسي، أن تاريخ ميلادها الحقيقي هو 10 ديسمبر 1960، وليس يوم 11 من الشهر نفسه، كما ذكر عبر موسوعة ويكيبيديا وبعض المواقع الأخرى.

لوسي تتابع المغرب في كأس العالم 2022

وقالت لوسي لـ«للوطن»: «تاريخ ميلادي هو 10 ديسمبر واحتفلت به أمس في منزلي بمشاهدة مباراة المغرب والبرتغال، وفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وتأهله لدور نصف النهائي ضمن فعاليات كأس العالم 2022 المقام الآن في قطر، كانت أحلي هدية في عيد ميلادي».

وأضافت لوسي: «كلنا العرب واحد وسعادتنا بمنتخب المغرب سعاده كبيرة لا توصف».

لوسي في مسرحية الحفيد

وحققت مؤخرا لوسي نجاحا كبيرا بالعرض المسرحي الحفيد، والذي تم تقديمه على عدة مواسم وجميعها رفعت شعار كامل العدد وضم العرض عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم عابد عناني، وعادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبد الرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبد الباري سعد، ومجموعة كبيرة من الفنانين، وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.

العرض المسرحي «الحفيد» مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، وسبق تقديمها خلال فيلم «الحفيد».