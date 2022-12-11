إصابة شاب سقط من الدور الأول في ظروف غامضة ببورسعيد

أصيب شاب بعد أن اختل توازنه من مرتفع الدور الأول بعقار سكني بمدينة بورفؤاد ببورسعيد وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار بسقوط شاب

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول إلى مستشفى الحياة بورفؤاد بمعرفة سيارة الإسعاف حسن عبد الرحيم حسن عبد الرحيم 32 سنة مصاب بكسور وكدمات وجروح متفرقة بالجسم إثر سقوطه من مرتفع (الدور الأول) وجار تقييم الإصابات.

إجراء التحريات الأولية

ويجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد التحريات الأولية لمعرفة ملابسات الحادث حيث أوضح شهود الحادث أن المصاب سقط من مرتفع الدور الأول علي الأرض وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى

ملابسات سقوط الشاب

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات سقوط الشاب من أعلى وإذا كانت بها شبهة جنائية أم اختل توازنه وسقط.

من جانب آخر تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا بوفاة شخص داخل منزله بالمنطقة السابعة بحي المناخ في ظروف غامضة حيث تبين وجود إحمرار بالعين وأمرت النيابة العامة بتحويل جثة إبراهيم مزروع 46 سنة إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.