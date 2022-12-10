ميناء بورسعيد يستقبل الرحلة الثانية للسفينة السياحية «AEGEAN ODYSSEY»

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء بورسعيد السياحي للسفينة السياحية AEGEAN ODYSSEY في ثاني رحلاتها، ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر توافدها على الميناء حتى نهاية شهر ديسمبر، وعلى متنها 218 راكبا و146 بحريا من مختلف الجنسيات ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

وأكدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه من المقرر أن يغادر 148 راكبا السفينة، متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف المختلفة، وستغادر السفينة ميناء بورسعيد السياحي اليوم، مستكملة رحلتها إلى ميناء الإسكندرية.

السفينة كانت «عبّارة»

الجدير بالذكر أن السفينة بنيت في الأصل «عبّارة»، وتم تحويلها إلى سفينة سياحية في عام 1988، وأعيد بناؤها بشكل كبير مرة أخرى في عام 2010، وتتضمن 8 طوابق تستوعب 380 راكبا وقاعة محاضرات ومناطق جديدة لتناول الطعام.

إجراءات دخول السفينة

وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة وتوفير أتوبيسات لاصطحاب السياح للسفر إلى مدينة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وفي إطار البرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الممتد من شهر مارس إلى شهر ديسمبر من ذات العام.

ويعد هذا النشاط للميناء دليلاً على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.