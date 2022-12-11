القومي للمرأة و«قصور الثقافة» ينظمان فعالية للأسرة المصرية بدمياط

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط فعالية أمسية ثقافية للأسرة المصرية ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة في محور التنمية البشرية وبناء الإنسان وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك في عدد من القرى والمدن التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) بالمحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والتي استهدفت عددا من السيدات والرجال والأطفال.

أقيمت الأمسية بمدينة ميت أبو غالب بمحافظة دمياط إحدى المدن التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتضمنت الأمسية عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور.

حملات توعية

وأكد أمير أبو العز منسق الأمسية لـ«الوطن» أن الأمسية تشمل أغاني وطنية وعلى هامش العروض يتم تنظيم عروض شعرية وفرقة عيون مصرية وورش رسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال والتنورة والعرائس المتحركة وتأتي هذه الأمسية حرصا من المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل لحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

عروض فنية وثقافية

ومن جانبها أكدت مروة نبيل مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط أن الأمسية تشمل عروضا فنية وثقافية تتناول رسائل أساسية تخص المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حيث استهدفت هذه الأمسية عددا من الرجال والسيدات والأطفال بعدد من القري والمدن التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) كواحدة من حملات التوعية التي تستهدف نشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتي تحظي باهتمام بالغ من القيادة السياسية والوزارات والهيئات المعنية وعلى رأسها وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة