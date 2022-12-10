«تنمية المشروعات»: خصومات معرض صنع في دمياط من 15% لـ20% (فيديو)

قال حسام شبكة مدير جهاز تنمية المشروعات في محافظة دمياط، إن فكرة معرض صنع في دمياط للآثاث، بدأت في عام 2016، إذ تشهد مصر حاليا، أكبر دورة فيها عدد من المشاركين بواقع 74 عارضا، كلهم من صناع وتجار الآثاث في المحافظة، ومستفيدو خدمات الجهاز، سواء مالية أو غير مالية، بالإضافة إلى شركاء التنمية العاملين في مجال الأثاث، مثل الغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث والنقابات العاملة في مجال صناعة الأثاث والجمعيات الاستهلاكية.

المشاركون بمعرض صنع في دمياط

أضاف مدير جهاز تنمية المشروعات في محافظة دمياط، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى: «كل من له في تجارة وصناعة الأثاث في محافظة دمياط يشارك في هذا المعرض، وكل المشاركين من محافظة دمياط، حيث شارك في الافتتاح الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتم التركيز على نسبة الخصم».

نسبة الخصم تتراوح من 15% إلى 20%

تابع مدير جهاز تنمية المشروعات في محافظة دمياط، أن نسبة الخصم تتراوح من 15% إلى 20%، كما جرى التركيز على العروض المقدمة، إذ أنّ فرش شقة كاملة 4 غرف يتراوح من 65 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه، وذلك بمراعاة الجودة، وبخاصة أن الأثاث مصنوع في محافظة دمياط، وسيستمر المعرض حتى السابع عشر من هذا الشهر بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً.