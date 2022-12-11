«الداخلية» تضبط صاحب محل دهس كلبا متعمدا بسيارته في المقطم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن قيام قائد إحدى السيارات بقتل كلب متعمداً بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

مقطع فيديو

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو وتبين أنه صاحب محل، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم وبمواجهته أقر بقيامه بتصوير مقطع الفيديو لتضرره من قيام «الكلب الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه» بعقره وآخرين مشددا على أنه كلب ضال ومصاب بالسعار.

ضبط قائد السيارة

وباستكمال الفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة المشار إليها والقائم بدهس الكلب سائق بإحدى الشركات، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة حال سيره بمحل الواقعة واستغاثة الأهالي به لتضررهم من الكلب لقيامه بعقر أحد المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.