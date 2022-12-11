عاجل.. اعتقال 42 شخصا حاولوا إضرام النار بسيارات قرب «الشانزيليزيه» في فرنسا

اعتقلت الشرطة الفرنسية، 42 شخصا حاولوا إضرام النار بسيارات قرب «الشانزيليزيه» أحد شوارع العاصمة «باريس»، وقالت، إنه لا علاقة للمشاغبين بالمبتهجين بفوز المنتخبين الفرنسي والمغربي في مباريات دور الثمانية من بطولة كأس العالم «فيفا قطر 2022»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

فوز فرنسا والمغرب

وتأهل منتخبا فرنسا والمغرب على حساب إنجلترا والبرتغال إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم المقامة حاليا في دولة قطر إثر تغلب الأول على نظيره الإنجليزي بنتيجة 2-1، فيما حقق المغرب انتصارا على البرتغال بهدف دون مقابل.