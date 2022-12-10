صحفية مغربية: فوز منتخبنا أعطانا الأمل في تحقيق لقب كأس العالم

قالت الصحفية المغربية سهام حليلة، إن وصول المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي في مونديال قطر 2022 لا يمثل فوزًا مغربيًا بل عربيًا، مؤكدة أن الأجواء في المغرب حماسية والفرحة عارمة في جميع الشوارع.

مباراة المغرب والبرتغال

وأضافت سهام حليلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر فضائية القاهرة والناس، أن فوز المنتخب المغربي اليوم أعطانا الأمل في الفوز بكأس العالم، متابعة: «منذ 30 عامًا لم نفرح مثلما فرحنا اليوم بالفوز المغربي على البرتغال».

الفوز التاريخي للمغرب

وأكدت أن الركراكي كان الرجل المناسب في التوقيت والمكان المناسب، قائلة: «نحن فخورين بالفوز التاريخي للمغرب اليوم وواثقون في مدربنا الوطني».