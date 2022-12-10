وزير الشباب والرياضة يهنئ المغرب بالصعود للمربع الذهبي في كأس العالم

تواصل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مع نظيره المغربى شكيب بن موسى لتقديم التهنئة بمناسبة الإنجاز التاريخي لمنتخب المغرب وفوزه على منتخب البرتغال مساء اليوم، والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر.

ونقل الدكتور أشرف صبحي تهنئة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للمغرب الشقيق وجميع جماهير الكرة المغربية بهذا الإنجاز التاريخي.

أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم

كما أرسل الدكتور أشرف صبحي برقية تهنئة إلى السفارة المغربية لدى جمهورية مصر العربية، مثمناً هذا الإنجاز الكبير للمنتخب المغربي الشقيق كأول منتخب عربي وإفريقي يتأهل إلى نصف نهائى كأس العالم لكرة القدم.

ثمَّن رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على الظهور المميز للمنتخب المغربي وكل المنتخبات العربية في مونديال العالم، والإنجاز التاريخي لـ المنتخب المغربي الشقيق بالظهور المميز في منافسات البطولة والفوز على كبرى المنتخبات العالمية والتأهل إلى نصف نهائي المونديال.

الوزير يتمنى مزيدا من الانتصارات لمنتخب المغرب

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تمنياته للاعبي المنتخب المغربى والجهاز الفنى بمواصلة الفوز والتأهل إلى نهائي كأس العالم والمنافسة على لقبه، متمنياً التوفيق للجانب القطري على مستوى تنظيم ما تبقى من مباريات في كأس العالم لكرة القدم.