متخصصة في الشأن البريطاني: الأسر تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة في لندن

أكدت الكاتبة الصحفية عزة الزفتاوي، المتخصصة في الشأن البريطاني، أن المملكة المتحدة تستعد لشتاء صعب وقاسي تزامنًا مع أزمة في توفير الطاقة من غاز وكهرباء لمواجهة مشكلة التدفئة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc» أن الأسر والعائلات البريطانية تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة، لافتًا لوجود تجاذبات لاحتمالية قطع التيار الكهربائي لعدة ساعات نهارًا بدءً من يناير المقبل حتى تستطيع بريطانيا الوفاء بالتزاماتها فيما يخص إمدادات الطاقة ليلًا.

قطع الكهرباء هو الحل الأخير

وأشارت إلى أنه وفقًا للبيانات المتوفرة من شركات إمداد المنازل بالطاقة فإن المخزون من إمدادات الغاز لا يكفي إلا9 أيام فقط، بينما تكفي احتياطات ألمانيا لمدة تصل إلى 89 يومًا، مؤكدة أن هذه الشركات تحاول إيجاد مخرجًا وطمأنة الأسر والعائلات بأن مسار قطع الطاقة 3 ساعات يوميًا خلال شهري يناير وفبراير سيكون الحل الأخير.

إعادة فتح أكبر موقع لتخزين الغاز

وأكدت أن بريطانيا أعادت فتح أكبر موقع لتخزين الغاز في بحر الشمال لمواجهة الشتاء الصعب لافتة إلى أنه يمكنه تخزين 20% من احتياجات الشركات التي تعمل على توليد الطاقة.