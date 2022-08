نشوب حريق في أحد جسور لندن وتعطل حركة المترو والقطارات (فيديو)

أعلنت فرقة الإطفاء في لندن، أن نحو 70 من رجالها، يقاتلون من أجل إنهاء حريق نشب في أحد جسور السكك الحديدية في مدينة ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية، حسبما نقله موقع «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، منذ قليل.

مقاطع فيديو توثق الواقعة

وانتشرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر، في الوقت الذي تقوم فيه فرقة الإطفاء بمحاولة إطفائها بالكامل.

JUST IN Massive fire forces London Bridge station to close near Southwark area, buildings evacuated: authorities



pic.twitter.com/kX1HBuKzI5 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 17, 2022

تعليق حركة القطارات

ونتج عن نشوب هذا الحريق، توقف لحركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن منطقتي بريدج وساوثوارك.

وتعليقا على الحريق، قال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان له على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق، إن الحريق يُخرج دخانا متصاعدا وكثيفا، ناصحا المقيمين أو العاملين في محيط النطقة بإغلاق نوافذهم.

Firefighters are continuing to tackle the fire under the railway arches in #Southwark. Trains to and from #LondonBridge are affected and several buildings have been evacuated https://t.co/5xIpC4mpKN pic.twitter.com/c8wwK39KkM — London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2022

وأضاف «جيسون» أنه بسبب الحريق، تعطلت خطوط جميع القطارات التي تمر عبر جسر لندن، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على تحويلها الآن إلى محطات أخرى.