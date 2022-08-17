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نشوب حريق في أحد جسور لندن وتعطل حركة المترو والقطارات (فيديو)

كتب:

شيماء عادل
03:01 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
الأدخنة المتصاعدة من حريق جسر لندن

الأدخنة المتصاعدة من حريق جسر لندن

أعلنت فرقة الإطفاء في لندن، أن نحو 70 من رجالها، يقاتلون من أجل إنهاء حريق نشب في أحد جسور السكك الحديدية في مدينة ساوثوارك بوسط العاصمة البريطانية، حسبما نقله موقع «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل، منذ قليل.

مقاطع فيديو توثق الواقعة

وانتشرت مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من أسفل إحدى قباب الجسر، في الوقت الذي تقوم فيه فرقة الإطفاء بمحاولة إطفائها بالكامل. 

تعليق حركة القطارات

ونتج عن نشوب هذا الحريق، توقف لحركة قطارات مترو أنفاق لندن وكذلك القطارات فوق الأرض إلى لندن منطقتي بريدج وساوثوارك.

وتعليقا على الحريق، قال وين جيسون، ناظر المحطة، في بيان له على الموقع الإلكتروني لجهاز مكافحة الحرائق، إن الحريق يُخرج دخانا متصاعدا وكثيفا، ناصحا المقيمين أو العاملين في محيط النطقة بإغلاق نوافذهم. 

وأضاف «جيسون» أنه بسبب الحريق، تعطلت خطوط جميع القطارات التي تمر عبر جسر لندن، لافتا إلى أنه جارٍ العمل على تحويلها الآن إلى محطات أخرى. 

 

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