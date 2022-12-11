علي جمعة: علاج السحر والحسد سهل.. كيد الشيطان ضعيف

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن السحر والحسد مذكوران ومتواجدان بالكتب المقدسة جميعها، لما لهما من أثر وتأثير سلبي وطاقة سلبية يشعر بهما الشخص المسحور أو المحسود، مشيرا إلى أن كلا الأمرين لهما تأثير شيطاني، وبالرغم من ذلك فإن علاجهما بسيط ويكمن في كثرة ذكر الله عز وجل.

جمعة: علاج السحر أو الحسد عبر كثرة ذكر الله

وأضاف «جمعة»، خلال إذاعه البرنامج فقرة حوارية سابقة له ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على فضائية «CBC»، أن سهولة علاج السحر والحسد يكمن في أن كيد الشيطان ضعيف، وهو ما ذكر نصا في عدد من الكتب السماوية منها القرآن الكريم، وفيه أكد الله سبحانه وتعالي أن السلاح الذي ذكره الله لمواجهة الشيطان بسحره أو مسه يكمن في ذكر الله، وهي حقائق يجب أن لا ننكرها أو نغفل عنها.

جمعة: الشيطان يفر من المؤمن القوي

وأوضح أن عدم الاعتراف بمثل تلك الحقيقة المذكورة نصا في القرآن الكريم يدفع البعض للتعامل بشكل غير صحيح مع مثل تلك الظواهر السلبية التي يعانيها صاحبها.

وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن الشيطان دائما ما يفر من المؤمن القوي، حيث إن إلقاء الشيطان على الإنسان ضعيف، ومن الممكن التعامل معه عبر تحصين النفس والشخص في آن واحد عبر ما ذكره الله سبحانه وتعالي في قوله: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» سورة الرعد، كما نصح المشاهدين بالمداومة على قراءه آية الكرسي.