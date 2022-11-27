علي جمعة: «روح الإنسان» مخلوق قدسي طاهر

قال الشيخ علي جمعة، مفتى الجمهورية سابقا، إن الروح من إحدى مخلوقات الله العظيم، وهي مخلوق قدسي طاهر له خصائصه التي تتميز بها، مشيرا إلى أن النفس تختلف تماما عن الروح، وهو الأمر الذي يميز الإنسان عن غيره من المخلوقات أو الكائنات الأخرى.

جمعة: الروح تختلف عن النفس

وأضاف «جمعة»، خلال استضافته ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، أن النفس تخرج من جسد الإنسان فور أن يغط في نوم عميق، إلا أنها تعود له مرة أخرى عندما يستيقظ من نومه، موضحا أن الجنين عندما ينمو في رحم أمه ينمو حياة نباتية، لكن وبعد 4 أشهر يوحي الله للروح بأن تدب في هذا الجنين.

جمعة: النفس موصوفة في القرآن الكريم

واستطرد: «الطفل لما بيتولد بتدخل له النفس، والنفس هي اللي عليها الحساب، وهي اللي موصوفة بكل الصفات في القرآن الكريم والسنة المحمدية».

وأكد أن أهل الله قد وصلوا إلى أن هناك 7 أنفس في الإنسان، ويكون منها النفس الأمارة بالسوء، حيث إن تلك النوعية من النفس تزيد مع الإنسان، ولها مخالفات ظاهرية داخلية كالكبر أو الحقد أو الحسد أو الكراهية أو الغل، فمثل تلك الصفات هي صفات ذميمة نهى الله ورسوله عنها.