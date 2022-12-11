اليوم.. اليابان تطلق أول مركبة فضاء إلى القمر للبحث عن رواسب المياه

تطلق السلطات اليابانية، اليوم الأحد، «هاكوتو-آر» أول مركبة فضاء إلى القمر من قاعدة «كيب كنافيرال» بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام، أن نجاح المهمة سيكون علامة فارقة في التعاون الفضائي بين «طوكيو» و«واشنطن».

تأجيل إطلاق «هاكوتو-آر» مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ الحامل

ومن المقرر أن تطلق شركة «آي سبيس» اليابانية الخاصة المركبة الفضائية، من «كيب كنافيرال» في الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش «08:38 بتوقيت القاهرة»، بعد تأجيلها مرتين بسبب عمليات تفتيش على الصاروخ «سبيس إكس 9» الحامل لـ«هاكوتو-آر»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«هاكوتو» يشير إلى «الأرنب الأبيض» الذي يعيش على القمر في التراث الشعبي في اليابان.

«هاكوتو-آر» تهدف إلى وضع قمر صناعي في مدار حول القمر

وتهدف «هاكوتو-آر» إلى وضع قمر صناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية، المعروفة باسم وكالة «ناسا» في مدار حول القمر للبحث عن رواسب المياه قبل الهبوط في فوهة أطلس.

وتمتلك شركة«آي سبيس» اليابانية الخاصة الممولة من القطاع الخاص عقدًا مع وكالة «ناسا»الأمريكية لنقل الحمولات إلى القمر من عام 2025 وتهدف الشركة إلى بناء مستعمرة قمرية دائمة بحلول 2040، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وستنشر مركبة الهبوط «إم 1»، مسبارين آليين، وجهاز بعجلتين من وكالة الفضاء اليابانية ومستكشف «راشد» رباعي العجلات الذي تصنعه الإمارات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس الأول الجمعة، كشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، عن أفراد الطاقم الثمانية الذي يأمل في القيام بالرحلة إلى القمر في أقرب وقت في العام المقبل.