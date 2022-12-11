أوكرانيا تقصف أحياء دونيتسك بـ20 صاروخا

أعلنت سلطات دونيتسك أن القوات الأوكرانية قصفت، اليوم الأحد، عدة أحياء بالمدينة بنحو 20 صاروخا من طراز «جراد».

قتيلان في قصف أوكراني

وذكرت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم، أن شخصين قُتلا، وأصيب 10 آخرون، جراء قصف أوكراني آخر على مدينة ميليتوبول، وفقا لما أعلنته سلطات زابورجيا.

صواريخ جراد على أحياء سكنية

وكانت سلطات دونيتسك أفادت، أمس السبت، بإصابة رجل وسيدة جراء استهداف قوات كييف أحياء سكنية في المدينة بصواريخ جراد، كما أسفر القصف عن هدم مدرسة ومحطة للحافلات ودمار ممتلكات عامة.