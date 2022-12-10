أوكرانيا: أضرار ودمار أكثر من 390 مؤسسة تعليمية بسبب قصف روسيا

قالت السلطات الأوكرانية، إن القصف الروسي، منذ 1 سبتمبر الماضي، أسفر عن أضرار ودمار أكثر من 390 مؤسسة تعليمية في البلاد، وفقا ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

دوي صفارات الإنذار بـ«أوديسا»

من جانبها، قصفت القوات الأوكرانية، بـ3 صواريخ «هيمارس» الأمريكية، مدينة «سفاتوف» في جمهورية «لوجانسيك» الشعبية التي ضمتها روسيا في وقت سابق إلى أراضيها على إثر استفتاء.

وكانت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية دوت في وقت سابق من اليوم السبت، بـ«أوديسا» جنوبي أوكرانيا.

وفي مقال بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، قال المحلل السياسي جوردان كوهين، والباحث جوناثان إليس ألين، إن تسريب أسلحة «واشنطن» من أوكرانيا لا يمكن إيقافه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار في وقت سابق، إلى إمكانية تعديل العقيدة العسكرية لـ«موسكو» من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقية لنزع سلاح العدو، مشددا ردا على سؤال، إن الصواريخ الروسية وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت أكثر حداثة وكفاءة من تلك التي تمتلكها «واشنطن»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بوتين، أن أسلحة بلاده المتقدمة التي تفوق سرعة الصوت ستضمن لـ«موسكو» الرد بقوة إذا تعرضت للهجوم.

وتوعد بوتين، أثناء حضوره قمة في قيرجيزستان، بمحو أي دولة تتجرأ على مهاجمة بلاده بأسلحة نووية من على وجه الأرض، وقال الرئيس الروسي، إن «موسكو» ليس لديها تفويض لشن ضربة نووية وقائية، على عكس «واشنطن»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بوتين: لدينا صواريخ كروز تفوق نظيراتها الأمريكية

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ،إلى أن «موسكو» قامت بالفعل بتكليف أسلحة فرط صوتية قادرة على تنفيذ مثل ضربة وقائي، مؤكدا أن لدى بلاده الآن صواريخ كروز تفوق نظيراتها الأمريكية.

بدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي، أوليج سيرومولوتوف، لوكالة «سبوتنيك» المحلية، إن «واشنطن» ستنفق 11 مليار دولار في العام المقبل 2023 على الهجمات الإلكترونية ضد الحكومات غير المرغوب فيها.