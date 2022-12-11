العثور على جثة سيدة داخل منزلها في ظروف غامضة بالبحيرة

عثر أهالي قرية قلشان التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم، على جثة سيدة داخل منزلها، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

العثور على جثة ربة منزل في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد تلقي بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية قلشان التابعة لذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى موقع العثور على جثة ربة منزل

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان واقعة العثور على جثة ربة المنزل، وتبين أنها تدعى «نسرين عادل رمضان»، 45 سنة، مقيمة قرية قلشان مركز إيتاي البارود، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.