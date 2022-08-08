العثور على جثة ربة منزل متعفنة داخل شقة إيجار بالمطرية.. اختفت من أسبوع

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل متعفنه داخل شقة إيجار بمنطقة المطرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة لمعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

تصريح بالدفن

وطلبت النيابة العامة أخذ عينه من جثة المجني عليها لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء زوج المتوفية وأسرتها لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الشقة التي عثر على جثة المتوفية بداخلها تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على العقار فى وقت معاصر لاكتشاف الواقعة.

بداية بالبلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية المؤجرة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد مصدر انبعاث الرائحة الكريهة وتبين أنها شقة مؤجرة لربة منزل تقيم بمفردها، وعقب استئذان النيابة ىالعامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة السيدة المؤجرة للشقة وتدعى «ندى. س» 26 سنة.

بالفحص تبين أن الجثة في حاله تعفن رمي، كما تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، وكشفت التحريات بأن السيدة المتوفية مبلغ بإختفائها قبل أيام من اكتشاف الواقعة، وأضافت التحريات بأن ربة المنزل تركت منزل الزوجية واستأجرت الشقة مسرح الواقعة قبل أسبوع من اكتشافها، وأضافت التحريات بأن المتوفية كانت تقيم في الشقة التي استأجرتها بمفردها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.