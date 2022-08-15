العثور على جثة ربة منزل مشنوقة في نجع حمادي.. «ابنها قتلها وهرب»

لقيت ربة منزل مصرعها، إذ عثر عليها مشنوقة في داخل وحدة سكنية في نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق، يفيد بمقتل عبلة جاد الرب يوسف، مقيمة في المنطقة السكنية بقرية زليتم في نجع حمادي.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام

بالانتقال والفحص تبين أن ربة المنزل عمرها 55 عاما، مقيمة في المنطقة السكنية بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي الغربي بهجورة، بنجع حمادي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة ابن المجني عليها، يدعى محمد.أ، 30 عاما، شنقها ولاذ بالفرار.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

جهود مكثفة لضبط الجاني

وانتدبت جهة التحقيق، الطبيب الشرعي، لمناظرة الجثة، لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة ربة المنزل والأداة المستخدمة في الجريمة، وعرضه لاستخراج تصريح بالدفن

وتكثف مباحث مركز نجع حمادي، من جهودها لضبط المتهم الهارب، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الجريمة، واستكمال التحقيقات.