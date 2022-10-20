كشف غموض العثور على جثة ربة منزل بشبرا: جرعة مخدرات السبب

كشفت أجهزة الأمن غموض العثور على جثة ربة منزل لقيت مصرعها في منزلها أمام أطفالها بشبرا الخيمة، وتبين أن السيدة تناولت جرعة مخدرات زائدة.

تفاصيل مصرع ربة منزل بشبرا

تلقت أجهزة أمن القليوبية و ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بلاغا من غرفة النجدة بالعثور على ربة منزل متوفية داخل شقتها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرة.

جرعة زائدة تنهي حياة سيدة أمام أطفالها

وذكرت التحريات أنها كانت تتعاطى الهيروين وتوفيت نتيجة تعاطيها جرعة زائدة أثناء جلوسها مع أبنائها في الشقة ولا شبهة جنائية، وبسؤال أهل المتوفاة أكدوا أنها كانت تتعاطى المخدرات وجرى حجزها للعلاج قبل ذلك.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتي صرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.