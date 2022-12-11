أوكرانيا تعلن مقتل أكثر من 200 جندي في هجوم على قاعدة روسية بزابوروجيا

أعلن عمدة مدينة ميليتوبول التابعة لإقليم زابوروجيا في جنوب أوكرانيا إيفان فيدوروف، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 200 جندي روسي في هجوم صاروخي شنه الجيش الأوكراني على قاعدة روسية.

نقل مصابي الجيش الروسي

وقال سكان محليون، حسبما نقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية، إنّ المصابين من الجيش الروسي نقلوا إلى شبه جزيرة القرم؛ نظرًا لازدحام المستشفيات في ميليتوبول، مشيرين إلى أنّ مدينتهم تعرّضت أمس إلى أكثر من 10 انفجارات مدوية.

وبحسب المعلومات الأولية التي نشرها الجيش الأوكراني، استُهدف فندق كان يقيم فيه الروس.

قصف موكب لجنازة

في سياق متصل، أعلن مسؤولون أوكرانيّون، صباح اليوم، أنّ القوات الروسية قصفت في الساعات الماضية موكبًا لجنازة في بلدة زنوب نوفجورودسك بمنطقة سومي بشمال البلاد من خلال إطلاق مدافع الهاون.

أكثر من 10 انفجارات

وقال رئيس الإدارة العسكرية في سومي، دميترو تشيفيتسكي - في منشور له عبر موقع «تليجرام» الإلكتروني - إن بلدة زنوب نوفجورودسك تعرضت لأكثر من 10 انفجارات، وقصف الروس ساحة وطريقا بالقرب من موكب الجنازة حتى اختبأ الناس في الملاجئ، أما في قرية سيريدينا بودا الحدودية، سجلت خمس طلقات من نيران المدفعية الأنبوبية.