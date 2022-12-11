«التعليم العالي»: إغلاق 323 كيانا وهميا بالمحافظات.. والملاحقات مستمرة

كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على قطاع المعاهد، عن نجاح اللجنة المختصة بالتصدي للكيانات التعليمية الوهمية في إغلاق أكثر من 323 جهة، لادعائها الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة العمل، مشددا على استمرار الملاحقات القانونية للمخالفين.

إغلاق أحد الكيانات الوهمية خلال ساعات

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن ضبط أحد الكيانات الوهمية المخالفة، والتي تقدم الخدمة التعليمية ومنح شهادات دون سند قانوني، مؤكداً أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في زيادة عدد أعضاء اللجنة المشكلة لمواجهة الكيانات الوهمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأبرزها الإحالة للنيابة العامة.

بيانات المؤسسات المعتمدة متاحة عبر موقع التنسيق

وشدد عطا على المواطنين بضرورة التأكد من اعتماد الكيانات والمؤسسات التعليمية، من خلال موقع الوزارة و«الأعلى للجامعات»، والصفحات الرسمية لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن جميع بيانات المؤسسات المعتمدة متاحة للجميع، كما أشار إلى أن أعمال مداهمة الكيانات التعليمية غير الشرعية متواصلة طوال أيام الأسبوع في جميع المحافظات، مع مواصلة الرصد الدوري لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضائ عليها.