بعد إحالة أوراقه للمفتي.. الحكم على عاطل قتل شخصًا في السلام اليوم

تنطق محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، بالحكم على المتهم بقتل مواطن في منطقة السلام، بسبب خلافات فيما بينهما، بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

المتهمون عقدوا العزم على قتل المجني عليه

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم في يناير من عام 2015، بالاشتراك مع آخرين سبق الحكم عليهم بالإعدام شنقًا، بقتل المجني عليه «ر. ج»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن بيتوا له النية وعقدوا العزم على قتله، مُعدين لذلك «مطرقة»، والتي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه لأحد العقارات وما أن ظفروا به حتي عاجلوه بضربات على رأسه قاصدين من ذلك قتله، محدثين إصابته التي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وتابعت أوراق القضية، أن المتهم الأول اشترى وحدة سكنية من المجني عليه بمبلغ 160 ألف جنيه، ولكنه تعسر في السداد بعد أن سدد مبلغ 20 ألف جنيه، وبمطالبة الضحية بباقي المبلغ اتفق المتهم مع آخرين بالتخلص من المجني عليه.