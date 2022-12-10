التصديق على حكم الإعدام لعامل قتل صديقه لخلافات بينهما في شبرا الخيمة

صدقت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية على الحكم بإعدام عامل شنقا بتهمة قتل صديقه وتقطيع جثته باستخدام صاروخ كهرباء ووضعها في حقيبتي سفر وإلقائها في مجرى مائي، والاستيلاء على مبلغ مالي وكمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتى الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم في الدائرة الثانية جنايات شبرا، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

إحالة المتهم بقتل صديقه بشبرا للجنايات

وبدأت الواقعة عندما وجهت الأجهزة الأمنية تهمة القتل العمد لـ«حامد ع م»، 28 سنة، عامل، لقتله المجني عليه محمود زين العابدين عبد الله عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا وذخائر مسدس موضوع الاتهام التالي، فتوجه إلى حيث أيقن مكان تواجده، وما أن ظفر به حتى أطلق صوبه عيارا ناريا استقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار صاروخ كهربائي وأكياس بلاستيكية وحقيبتي سفر وخرطوم مياه لتقطيع جثمان المتوفى وإخفاء معالم جريمته، وقام بتوزيع الجثمان على حقيبتي السفر، ثم قام بإلقائهما في مجري مائي للتخلص منها.

ودلت التحقيقات أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى تلتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر، سرق المتهم المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، كما أحرز سلاح ناري مششخن مسدس بغير ترخيص وأحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق بغير ترخيص.

تفاصيل قتل عامل لصديقه بشبرا الخيمة

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا بتغيب شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحثي، وبإجراء التحريات تبين وجود علاقة صداقة فيما بين المتهم والمجني عليه، ويقومان بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، ونفاذاً لإذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه لواقعة قتل المجني عليه، حيث أنه تربطهما علاقة صداقة والاتجار في المواد المخدرة، وأنهما استأجرا شقتين، الأولى لإعداد المواد المخدرة، والثانية لتخزينها.

ويوم الواقعة حدثت بينهما مشادة كلامية على إثر خلافات عادية، فقام المتهم بإحضار سلاح ناري «مسدس»، وأطلق صوبه عيارا ناريا استقر بمنطقة رأسه فسقط أرضا متوفيا، ثم قام المتهم بإعداد أدوات «صاروخ كهربائي، أكياس بلاستيكية، حقائب سفر، خرطوم مياه، معطر جو»، للتخلص من جثمان المتوفى.

الاستيلاء على أموال المجني عليه

وكشفت التحريات، أن المتهم استعان بنجل خاله وأحد أصدقاءه في نقل سيارة ملك المتوفى إلى مكان العثور عليها، ثم قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية ملك المجني عليه، وبإرشاده توجه رفقة المتهم إلى مكان ارتكاب الواقعة، وعثر بداخل الوحدة السكنية على كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر ومبالغ نقدية والسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وفارغ الطلقة التي أحدثت الوفاة وبعض آثار لدماء.

كما اصطحبه لمكان التخلص من أشلاء الجثمان، وأمكن العثور على تسجيلات مراقبة تحوي مقطع مرئي لواقعة تخلص المتهم من الحقيبة التي كان بها أشلاء الجثمان.