شبورة كثيفة تغطي طرق الإسماعيلية ورفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت الطرق السريعة والصحراوية في الإسماعيلية، اليوم الأحد، شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، غطت الطرق الداخلية والرابطة بين المحافظات واستمرت حتى التاسعة صباحا.

شبورة مائية على الطرق

وبدأت الشبورة في التلاشي من على الطرق، وخاصة الطرق الزراعية، مع ظهور أشعة الشمس قرب التاسعة والنصف صباحا، دون تأثير على الحركة المرورية.

وظهرت الشبورة بشكل كثيف على طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، والإسماعيلية الزقازيق الزراعي، ومحور 30 يونيو، وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

رفع حالة الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ بالتزامن مع التغيرات المناخية في الأرصاد الجوية خلال شهر ديسمبر، وربط كافة المديريات الخدمية والمراكز بالشبكة الوطنية للطوارئ.

وانتشرت سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية، مع انتشار خدمات إضافية على الطرق للتحرك حال وقوع أي طارئ أو حادث خلال وقت الشبورة.

وكانت قد حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة تنتشر في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وتمتد إلى الطرق الواصلة بين منطقة القناة والقاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد.

وقال بيان رسمي للأرصاد الجوية، إن الطرق السريعة تشهد عوالق ترابية في الجو تنتشر على الطرق الصحراوية في القاهرة الكبرى، والواصلة بين محافظات القناة والدلتا.