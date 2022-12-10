الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس في مدن القناة غدا.. شبورة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس مدن القناة غدًا الأحد، مائل للبردة في الصباح الباكر وأول الليل، مع تكوّن الشبورة المائية، على الطرق المؤدية إلى محافظات القناه الثلاثة السويس، والإسماعيلية وبور سعيد، مع انخفاض درجة الحرارة خلال الليل.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن التوقعات حالة البحر المتوسط خلال طقس الغد معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية.

أما حالة البحر الأحمر خلال طقس الغد، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية غربية.

انخفاض درجات الحرارة في محافظات القناة

وأشار بيان الأرصاد أن محافظات القناة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، إذ إن العظمي في بورسعيد تسجل 23 والصغرى 14 درجة، الإسماعيلية 25 العظمى والصغرى 12، السويس العظمى 24 والصغرى 13 درجة مئوية.