توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة تغطي سماء القاهرة الكبرى

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الـ72 ساعة المقبلة ستشهد أجواء خريفية مائلة للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، بينما يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة في أول الليل على جميع الأنحاء.

أشار خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والطرق الصحراوية والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، واستمرار نشاط الرياح على غرب البلاد، بالإضافة إلى نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة يوم الأحد المقبل

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة الجمعة 9 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 12.

درجات الحرارة السبت 10 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 12.

درجات الحرارة الأحد 11 ديسمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

- الوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11.